Була у ніжному образі: схудла Lizzo у білизняній сукні кольору айворі позувала на івенті
Такою реп-виконавицю ми ще не бачили.
Lizzo відвідала вечірку GQ «Людина року», яка відбулася у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі.
Артистка з’явилася там у ніжному образі. На ній була шовкова сукня міді у білизняному стилі. Вбрання кольору айворі мало тонкі бретельки і V-подібний виріз.
Аутфіт Lizzo доповнила білими мюлями на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді і червоний манікюр. Свій лук репера завершила діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Lizzo на вечірку Vogue World одягла чорне латексне вбрання з металічним блиском.