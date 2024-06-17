Була у сукні улюбленого фасону та в компанії дочки: Анна Вінтур відвідала церемонію "Тоні"

Дочка Вінтур на світський захід прийшла у розкішній сукні у квітковий принт.
Знаменита редакторка журналу Vogue – 74-річна Анна Вінтур – відвідала церемонію "Тоні", яку вручають за досягнення у театральному мистецтві. До фотографів вона вийшла у вбранні улюбленого фасону — прямій приталеній сукні з яскравим малюнком.
У цього вбрання жінки була також вишивка бісером та лелітками, а от рукави цього разу були короткими. Також традиційно Вінтур уклала волосся в улюблену зачіску і одягла сонцезахисні окуляри, які вже стали її характерною відмінною рисою.
Також цей захід відвідала дочка Вінтур – 36-річна Бі Шеффер. Вона одягла на церемонію чорну сукню на тонких бретельках з великим червоним принтом та торочкою. Образ жінка доповнила сережками, кольє та босоніжками. Також варто відзначити, що Бі дуже схожа на свою знамениту та впливову матір.
Раніше Бі, повне ім'я якої Кетрін, неодноразово з'являлася на подібних заходах із мамою. Наприклад, торік церемонію "Тоні" Бі відвідала з мамою та своїм чоловіком — Франческо Карроцціні.
Також Вінтур має сина — 39-річного Чарльза Шеффера, але він більш рідкісний гість на подібних заходах.
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