Була у сукні улюбленого фасону та в компанії дочки: Анна Вінтур відвідала церемонію "Тоні"

Дочка Вінтур на світський захід прийшла у розкішній сукні у квітковий принт.

Знаменита редакторка журналу Vogue – 74-річна Анна Вінтур – відвідала церемонію "Тоні", яку вручають за досягнення у театральному мистецтві. До фотографів вона вийшла у вбранні улюбленого фасону — прямій приталеній сукні з яскравим малюнком.

У цього вбрання жінки була також вишивка бісером та лелітками, а от рукави цього разу були короткими. Також традиційно Вінтур уклала волосся в улюблену зачіску і одягла сонцезахисні окуляри, які вже стали її характерною відмінною рисою.

Також цей захід відвідала дочка Вінтур – 36-річна Бі Шеффер. Вона одягла на церемонію чорну сукню на тонких бретельках з великим червоним принтом та торочкою. Образ жінка доповнила сережками, кольє та босоніжками. Також варто відзначити, що Бі дуже схожа на свою знамениту та впливову матір.

Анна Вінтур із дочкою / Фото: Associated Press

Раніше Бі, повне ім'я якої Кетрін, неодноразово з'являлася на подібних заходах із мамою. Наприклад, торік церемонію "Тоні" Бі відвідала з мамою та своїм чоловіком — Франческо Карроцціні.

Анна Вінтур із дочкою та зятем / Фото: Associated Press

Також Вінтур має сина — 39-річного Чарльза Шеффера, але він більш рідкісний гість на подібних заходах.

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