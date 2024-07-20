Була у сукні від Balenciaga: який вигляд мала Ніколь Кідман у день весілля з Кітом Урбаном

Вони одружені від 2006 року та виховують двох чарівних дочок.

Оскароносна акторка Ніколь Кмдман перед тим як зустріти справжнє кохання пережила розлучення з Томом Крузом і кілька невдалих романів. Однак у січні 2005 року на гналавечорі G'Day USA у Лос-Анджелесі вона познайомилася з австралійським співаком Кітом Урбаном. Між ними миттєво виникла симпатія та зв'язок, вони обмінялися телефонами, але Урбан не дзвонив Ніколь чотири місяці. Після того, як вони все ж таки почали спілкуватися, а потім жити разом — Кіт освідчився Ніколь. Весілля пари відбулося в Австралії, в Сіднеї, 25 червня 2006 року в соборі Святого Патрика.

Весілля Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Це був романтичний католицький захід при свічках, у якому змішалися традиції, веселощі та кохання. Вів до вівтаря Ніколь її батько Ентоні, на нареченій того дня була ніжна створена на замовлення модельєром Ніколя Геск'єром сукня від Модного дому Balenciaga.

Це було вбрання на одне плече, прямого силуету і з ніжними рюшами, яке вона носила в поєднанні з довгою фатою, перловими прикрасами та квітами у волоссі.

Весілля Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Весілля Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

На весіллі було багато знаменитих друзів Кідман та Урбана, а також діти акторки, яких вона усиновила у шлюбі з Томом Крузом — Ізабелла та Коннор. Дівчинку помітили папараці, коли вона їхала на свято в одній машині з сестрою матері та своєю двоюрідною сестрою (зараз Ізабелла та Коннор не спілкуються з Ніколь і живуть з Крузом).

Сестра Ніколь Кідман, племінниця та удочерена дочка / Фото: Getty Images

У цьому шлюбі у пари народилося дві дочки — Сандей Роуз Кідман-Урбан та Фейт Маргарет Кідман-Урбан. Другу доньку виносила та народила сурогатна мати.

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