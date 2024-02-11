Була у сукні з вишитими квітами та полуницею: Пенелопа Крус сяяла на церемонії Goya Awards

Зірка одягла total look від відомого бренду, з яким давно співпрацює та є його амбасадоркою.

Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус знову зачарувала публіку своїм вбранням від французького Модного дому Chanel, яке обрала для щорічної церемонії вручення нагород Goya Awards. Захід проводився в іспанському місті Вальядолід.

Сукня Пенелопи була довгою, з квадратним глибоким декольте і широкими бретельками, з кутюрної колекції осінь-зима 2024. Вбрання було повністю прикрашене вишивкою бісером та лелытками у вигляді троянд і полуниці.

Спідниця сукні була двошаровою і мала верхній шар у вигляді тонкого чорного тюлю зі шлейфом. На створення такого вбрання знадобилося загалом 1260 годин та близько 367 000 вишитих елементів.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Доповнила образ Пенелопа об'ємним укладанням, яскравим макіяжем із чорним каялом на очах, а також коштовними прикрасами Chanel Haute Joaillerie й довгим манікюром. У руках вона тримала чорний сатиновий клатч, а взута була в босоніжки на підборах.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Однак це вбрання нагадало іншу сукню, яку носила Пенелопа Крус. У грудні минулого року акторка відвідала прем'єру фільму "Феррарі" у Лос-Анджелесі у квітковій сукні з пікантним декольте, теж від Chanel.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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