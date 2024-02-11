Була у сукні з вишитими квітами та полуницею: Пенелопа Крус сяяла на церемонії Goya Awards

Зірка одягла total look від відомого бренду, з яким давно співпрацює та є його амбасадоркою.
Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус знову зачарувала публіку своїм вбранням від французького Модного дому Chanel, яке обрала для щорічної церемонії вручення нагород Goya Awards. Захід проводився в іспанському місті Вальядолід.
Сукня Пенелопи була довгою, з квадратним глибоким декольте і широкими бретельками, з кутюрної колекції осінь-зима 2024. Вбрання було повністю прикрашене вишивкою бісером та лелытками у вигляді троянд і полуниці.
Спідниця сукні була двошаровою і мала верхній шар у вигляді тонкого чорного тюлю зі шлейфом. На створення такого вбрання знадобилося загалом 1260 годин та близько 367 000 вишитих елементів.
Доповнила образ Пенелопа об'ємним укладанням, яскравим макіяжем із чорним каялом на очах, а також коштовними прикрасами Chanel Haute Joaillerie й довгим манікюром. У руках вона тримала чорний сатиновий клатч, а взута була в босоніжки на підборах.
Однак це вбрання нагадало іншу сукню, яку носила Пенелопа Крус. У грудні минулого року акторка відвідала прем'єру фільму "Феррарі" у Лос-Анджелесі у квітковій сукні з пікантним декольте, теж від Chanel.
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