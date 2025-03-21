Була у светрі матері: Кейт Бланшетт розповіла про вбрання, в якому здобула свою першу нагороду

Кейт Бланшетт одна з найтитулованіших акторок сучасності, яка, окрім найкращих режисерів, співпрацює і з найвідомішими світовими брендами. Однак до того, як Кейт стала всесвітньо відомою, вона грала в театрі в Австралії, звідки родом.

Перша театральна роль Бланшетт була у парі з Джеффрі Рашем у п'єсі Девіда Мамета "Олеанна",1992 року для Sydney Theatre Company, а потім вона втілила на сцені ще безліч персонажів. 1993 року Бланшетт нагородили премією Sydney Theatre Critics' Best Newcomer Award за її гру в виставі "Танці Кафки". Прийшла за нагородою молода акторка зовсім не у вечірній сукні, а довгій пом'ятій сорочці, штанах та темному светрі, який явно був їй не за розміром.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

У інтерв'ю виданню Vogue вона заявила, що насправді прийшла на церемонію просто з репетиції.

"Думаю, я одягла светр своєї матері, і це схоже на мою шкільну сорочку. Мабуть, я також одягла труси, які мені пошила мама. 10 років тому у мене все ще були труси, які пошила мама. Очевидно, без макіяжу. Боже, благослови мене, я маю вигляд, ніби мені 12. Це було на Sydney Theatre Critics Awards, і я виграла у номінації Newcomer. Я грала в виставі "Олеанна", і мені так сподобалося, що я керувала трупою. Думаю, я, можливо, прийшла просто з репетицій. Очевидно, я не знала, що мене сфотографують чи що я виграю", - сказала Кейт.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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