Була в центрі уваги: акторка у прозорій сукні з вишивкою і мереживом на декольте позувала на кіноподії

Меделін Петш / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася світова прем’єра фільму «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці заходу зібралося чимало зіркових красунь, які демонстрували кращі свої вбрання. Нашу увагу привернула американська акторка Меделін Петш. Вона обрала для своєї появи сміливий аутфіт.

На зірці була прозора довга сукня по фігурі з колекції прет-а-порте весна-літо бренду Georges Hobeika. Вбрання було розшите квітковою вишивкою з лелітками, бісером, перлинами і камінням. Воно також мало пікантне декольте з мереживом і бантиком. Під сукнею на Меделін була нюдова білизна.

Аутфіт Петш доповнила туфлями-човниками кольору металік з ремінцями з камінням від Jimmy Choo. У неї було рівне укладання, макіяж із темно-бежевою помадою і нюдовий манікюр. Лук вона завершила каблучками від EFFY.

