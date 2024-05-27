Була у величезному капелюсі: який вигля мала зірка Старого Голлівуду Ріта Гейворт у день весілля

27 травня 1949 року американсько-іспанська кіноакторка і одна з найзнаменитіших зірок Голлівуду 1940-х років — Ріта Гейворт — вийшла заміж втретє.

Ріта Гейворт / Фото: Associated Press

Для церемонії 30-річна зірка обрала лаконічну білу сукню довжини міді з безліччю складок на спідниці, довгими рукавами та V-подібним декольте. Доповнювали образ красуні величезний капелюх білого кольору з фатином темні рукавички та туфлі. Вбрання акторки було створено французьким модельєром Жаком Фатом.

А ось обранцем зірки став принц Алі Хан, син султана Мухаммед-шаха Ага Хана ІІІ, лідера ісмаїлітської громади шиїтського ісламу. Весілля відбулося у Франції в ратуші, вінчання в церкві вони не мали, ймовірно через різні релігійні погляди.

Ріта Гейворт / Фото: Associated Press

Заради цього чоловіка Ріта залишила свою кар'єру у кіно. У цьому шлюбі народилася одна спільна дочка Ясмін Ага Хан. Деякий час акторка намагалася жити з чоловіком у Європі, але принц славився не лише непростим характером, а й як ловелас. Так шлюб у них був нещасливим і підозрювалося, що принц був невірний Гейворт під час цих стосунків, і Ріта погрожувала, що подасть на розлучення.

Ріта Гейворт / Фото: Associated Press

1951 року Гейворт втекла до США і осіла в штаті Невада, де подала на розлучення на підставі "надзвичайної жорстокості, винятково психічного характеру". Але на цьому скандали в цій родині не були завершені, оскільки почався довгий судовий позов щодо дочки пари — принцеси Ясмін.

Ріта Гейворт / Фото: Associated Press

Під час боротьби за опіку принц заявив, що хоче, щоб дівчинка була вихована як мусульманка, а Гейворт хотіла, щоб дитину виховували як християнку. Акторка навіть відхилила пропозицію колишнього чоловіка про виплату 1 мільйона доларів, якщо вона виростить Ясмін мусульманкою, але з семи років почала дозволяти дочці їздити до Європи, щоб навідувати батька.

Ріта Гейворт / Фото: Associated Press

Ріта Гейворт не така відома в нашій країні, як Мерілін Монро, але вона є не менш знаменитою. Акторка прославилася в 1940-х роках як одна з головних зірок Золотого віку Голлівуду і знялася в 61 фільмі за 37 років. Преса вигадала термін "Богиня кохання" для опису Гейворт після того, як вона стала найгламурнішим кумиром екрану 1940-х років.

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