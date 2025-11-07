Була у вінтажній мінісукні з красивим декольте: Іванка Трамп показала фото зі святкування свого дня народження

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп відсвяткувала своє 44-річчя у компанії подруг у ресторані в Нью-Йорку. В Instagram вона опублікувала знімки звідти.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка влаштувала імпровізований фотосет на терасі закладу з красивим вечірнім виглядом на центр Мангеттена.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Запізніле святкування дня народження під вогнями Нью-Йорка з моїми улюбленими дівчатами», — підписала знімки Трамп.

Реклама

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Для святкового вечора Іванка обрала кокетливий образ. На ній була вінтажна чорна коротка сукня-бюстьє від американського модельєра Боба Макі. Вбрання мало декольте у формі серця, оздоблене срібним лелітками і бісером у вигляді полум’я вогню.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Лук бізнесвумен доповнила чорними капроновими колготами і сатиновими гостроносими слінгбеками на високих шпильках. У руці вона тримала чорний жакет.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка зробила ідеально рівне укладання та улюблений макіяж смокі-айс.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як відсвяткували день народження старшого сина.