Була у всьому чорному: Сара Джессіка Паркер викликала багато запитань "похоронним" образом на зніманнях

Актори серіалу "І просто так…", які виконують ролі Керрі Бредшоу та Ейдана Шоу — Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт — потрапили під приціл папараці під час знімань на вулиці. Зірок помітили разом у районі Квінс у Нью-Йорку, коли вони йшли тримавшись за руки, що свідчить про те, що у новому сезоні ми побачимо продовження їхніх стосунків.

На Паркер того дня були лосини та туніка, яку вона носила у поєднанні з туфлями на високих підборах та клатчем. Волосся зірка накрутила та прикрасила білою квіткою, у вухах у неї були сережки-перлини.

Джон же того дня з'явився у чорному строгому костюмі, увагу в якому привертали вкорочені штани, білій сорочці та краватці. Також костюмери підібрали для актора туфлі та шкарпетки у візерунок аргайл.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Якщо ви забули, то другий сезон "І просто так..." закінчився тим, що Керрі переїхала до нової розкішної квартири на тлі відновлених стосунків з Ейданом. Незабаром після цього він полетів до Вірджинії, щоб бути зі своєю родиною. Всі ознаки вказують на те, що він повернувся до коханої.

Також у все чорне в той день знімань були одягнені й інші зірки серіалу: Синтія Ніксон, Еван Гендлер, Маріо Кантоне, Саріта Чоудхурі та Крістін Девіс. Схоже в новому сезоні на нас чекає черговий похорон, проте хто помре цього разу покищо невідомо. Але, швидше за все, з основним акторським складом ця смерть ніякого зв'язку не матиме.

Актори серіалу "І просто так…" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що одна сцена похорону у відновленому "Сексі і місті" вже була, адже у першому сезоні глядачів залишив чоловік Керрі Бредшоу — Супермен. Що ж підготували сценаристи цього разу, ми дізнаємося вже після виходу третього сезону в ефір.

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