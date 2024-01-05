Була в центрі уваги: британська акторка вийшла на червону доріжку без бюстгальтера

41-річна Ребекка Голл з'явилася на публіці у прозорому вбранні.
Британська акторка Ребекка Голл відвідала церемонію вручення премії New York Film Critics Circle Awards, яка відбулася у центрі Тао у Нью-Йорку.
Зірка привернула до себе увагу провокаційним аутфітом. Вона постала на червоній доріжці у прозорому білому вбранні на тонких бретельках від бренду Danielle Frankel, прикрашеному перламутровим камінням. Під костюм Ребекка вирішила не одягати бюстгальтер, тож вона без комплексів виблискувала перед присутніми сосками.
Аутфіт Голл доповнила білими атласними босоніжками і білим атласним клатчем від Tyler Ellis.
На шиї у неї був білий чокер, а на руці – розкішний широкий браслет із камінням. Скромна зачіска і макіяж із бежево-блискучими тінями завершили лук Ребекки.
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