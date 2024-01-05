Була в центрі уваги: британська акторка вийшла на червону доріжку без бюстгальтера

Британська акторка Ребекка Голл відвідала церемонію вручення премії New York Film Critics Circle Awards, яка відбулася у центрі Тао у Нью-Йорку.

Зірка привернула до себе увагу провокаційним аутфітом. Вона постала на червоній доріжці у прозорому білому вбранні на тонких бретельках від бренду Danielle Frankel, прикрашеному перламутровим камінням. Під костюм Ребекка вирішила не одягати бюстгальтер, тож вона без комплексів виблискувала перед присутніми сосками.

Ребекка Голл / Фото: Associated Press

Аутфіт Голл доповнила білими атласними босоніжками і білим атласним клатчем від Tyler Ellis.

На шиї у неї був білий чокер, а на руці – розкішний широкий браслет із камінням. Скромна зачіска і макіяж із бежево-блискучими тінями завершили лук Ребекки.

Ребекка Голл / Фото: Associated Press

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