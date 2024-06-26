Була в центрі уваги: "Міс Франція-2024" Єва Жіль сяяла на Тижні високої моди

Дівчина з'явилася на показі бренду Stephane Rolland, що презентував колекцію осінь-зима 2024-2025.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Єва одягла на захід шовкову сукню шоколадного відтінку. Вона була вільного фасону, довга і мала золоту бретельку-галтер. Образ вона доповнила яскравим макіяжем та своєю фірмовою зачіскою піксі.

Потім Єва взяла участь у показі бренду Robert Abi Nader. Вона вийшла на подіум у яскраво-червоному комбінезоні з квітами на холошнях та довгим шлейфом.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що у вбранні від Stephane Rolland вона вже з'являлася раніше. Під час Каннського кінофестивалю цього року модель одягла малинову сукню-балахон із круглим вирізом на грудях. Однак цей лук був не дуже вдалим, оскільки тканина сукні дуже пом'ялася, а широкий фасон ховав струнку фігуру француженки.

Єва Жиль у Каннах / Фото: Getty Images

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