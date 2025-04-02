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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
815
Час на прочитання
1 хв

Була в дуже короткій спідниці: Аманда Сейфрід прийшла на захід, пов'язаний з її новим фільмом

Аманда Сейфрід з'явиться разом із актрисою Сідні Свіні у новому фільмі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні з Амандою Сейфрід

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Акторки зіграли разом у екранізації роману «Служниця» письменниці Фріди Макфадден, який став міжнародним бестселером.

Хоча прем’єра фільму запланована аж на грудень 2025 року, акторки вже розпочали промокампанію на його підтримку. Аманда та Сідні з’явилися разом на заході CinemaCon, у вівторок, 1 квітня, у Лас-Вегасі.

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Сейфрід вийшла на сцену, щоб розповісти про свою роботу в ефектному луку, оскільки одягла картату мініспідницю, яку носила в поєднанні з білою блузою розшитою лелітками. Вбрання Аманди було від бренду Ashish Gupta, а носила вона його з чорними туфлями-човниками.

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Сідні ж вийшла на сцену у довгій сукні, яка підкреслювала її талію. Вбрання акторки було від бренду Wiederhoef.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
815
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