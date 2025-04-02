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- Шоу-бізнес
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Була в дуже короткій спідниці: Аманда Сейфрід прийшла на захід, пов'язаний з її новим фільмом
Аманда Сейфрід з'явиться разом із актрисою Сідні Свіні у новому фільмі.
Акторки зіграли разом у екранізації роману «Служниця» письменниці Фріди Макфадден, який став міжнародним бестселером.
Хоча прем’єра фільму запланована аж на грудень 2025 року, акторки вже розпочали промокампанію на його підтримку. Аманда та Сідні з’явилися разом на заході CinemaCon, у вівторок, 1 квітня, у Лас-Вегасі.
Сейфрід вийшла на сцену, щоб розповісти про свою роботу в ефектному луку, оскільки одягла картату мініспідницю, яку носила в поєднанні з білою блузою розшитою лелітками. Вбрання Аманди було від бренду Ashish Gupta, а носила вона його з чорними туфлями-човниками.
Сідні ж вийшла на сцену у довгій сукні, яка підкреслювала її талію. Вбрання акторки було від бренду Wiederhoef.