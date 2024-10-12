Була в корсеті з "голим" ефектом: стильну Тейлор Свіфт заскочили з бойфрендом-спортсменом у Нью-Йорку

Співачка Тейлор Свіфт потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку. Разом зі своїм бойфрендом Тревісом Келсі, з яким зустрічається вже близько року, сходила на вечерю до ресторану.

Вони відвідали заклад The Corner Stor на Мангеттені зі своїми друзями — Блейк Лайвлі та її чоловіком Раяном Рейнольдсом. Блейк і Тейлор найкращі подруги і часто проводять час разом.

Тейлор для вечірнього виходу одягла чорну шкіряну мініспідницю, а також корсет із "голим" ефектом від бренду Gucci. Цей ансамбль вона доповнила бежевим пальтом від бренду Ralph Lauren, сумкою Saddle від Dior, а також ботильйонами на високих підборах Louis Vuitton. Її губи прикрашала улюблена червона помада, а шию — масивне кольє від Giovanni Necklace.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Тейлор помітили на матчі з американського футболу, куди вона прийшла, щоб підтримати свого бойфренда. Зірка привернула увагу, оскільки зробила трендовий макіяж – з'явилася з блискучим ластовинням на обличчі, яке мало дуже милий вигляд.

Читайте також:

Гарні образи співачки Тейлор Свіфт (27 фото)