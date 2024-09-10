Була в креативному вбранні: Сара Джессіка Паркер знову під прицілом фотографів із Джоном Корбеттом

59-річна акторка потрапила під приціл папараці під час знімань на вулиці.

Сару Джессіку Паркер сфотографували у новому незвичайному образі, який стилісти підібрали для її героїні у серіалі "І просто так…".

Цього разу Паркер була одягнена у вільну блузку з широкими довгими рукавами, яку прикрашав синій принт у вигляді звивистих ліній. Блузу вона носила у поєднанні з вінтажною спідницею, яка була настільки довгою, що акторка зав'язала її на вузол на подолі.

Доповнювали образ акторки туфлі на підборах зі шнурками та вінтажна коричнева сумка. Волосся їй уклали в об'ємні легкі локони.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також у кадр з Паркер потрапив її колега Джон Корбетт – виконавець ролі Ейдана Шоу – коханого головної героїні серіалу. Пара мило усміхаючись під час знімань.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Проте актор на зніманнях третього сезону з'являється не вперше. Раніше Сара Джессіка Паркер і Джон Корбетт потрапили під приціл папараці під час роботи на вулиці досить дивної сцени, в якій всі актори були одягнені в чорне, багато хто тоді припустив, що за сюжетом однієї з серій вони відвідають похорон.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер та її колеги з серіалу / Фото: Getty Images

Якщо ви забули, то другий сезон "І просто так..." закінчився тим, що Керрі переїхала до нової розкішної квартири на тлі відновлених стосунків з Ейданом. Незабаром після цього він полетів до Вірджинії, щоб бути зі своєю родиною. Всі ознаки вказують на те, що він повернеться до коханої у сезоні, який за чутками вийде на екрани вже 2025 року.

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