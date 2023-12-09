Була в лаконічній сукні: Мег Белламі, яка зіграла юну Кейт Міддлтон, сяяла на червоній доріжці

Це був простий, але гарний образ.
Мег Белламі – нова Кейт Міддлтон у серіалі "Корона". 21-річна дівчина з'явиться у популярному шоу у другій частині, яка захопить період зародження стосунків Кейт Міддлтон та британського принца Вільяма.
Судячи з трейлера другої частини серіалу, який вийде на Netflix 14 грудня, дівчина з'явиться у шоу в прозорій сукні-сітці - найсексуальнішій сукні принцеси, але на червону доріжку вона вирішила вийти в скромнішому вбранні - білосніжній сукні від бренду Valentino.
Сукня була трикотажною, довгою і з довгими рукавами. Образ молода акторка доповнила прикрасами від Messika та туфлями від Malone Souliers.
Завершила образ актриса-початківиця макіяжем з бордовою помадою на губах і укладанням з проділом.
Імовірно, після виходу серіалу дівчина стане новою британською зіркою, оскільки роль у "Короні" буде для неї дебютною. Але попри маловідомість, Мег вже активно відвідує різні світські заходи та церемонії. Наприклад, минулого тижня вона також з'явилася на заході Britain Fashion Awards.
Також дівчина з'явилася на одному із постерів до серіалу.
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