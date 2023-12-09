Була в лаконічній сукні: Мег Белламі, яка зіграла юну Кейт Міддлтон, сяяла на червоній доріжці

Це був простий, але гарний образ.

Мег Белламі – нова Кейт Міддлтон у серіалі "Корона". 21-річна дівчина з'явиться у популярному шоу у другій частині, яка захопить період зародження стосунків Кейт Міддлтон та британського принца Вільяма.

Мег Белламі / Фото: Associated Press

Судячи з трейлера другої частини серіалу, який вийде на Netflix 14 грудня, дівчина з'явиться у шоу в прозорій сукні-сітці - найсексуальнішій сукні принцеси, але на червону доріжку вона вирішила вийти в скромнішому вбранні - білосніжній сукні від бренду Valentino.

Сукня була трикотажною, довгою і з довгими рукавами. Образ молода акторка доповнила прикрасами від Messika та туфлями від Malone Souliers.

Мег Белламі / Фото: Associated Press

Завершила образ актриса-початківиця макіяжем з бордовою помадою на губах і укладанням з проділом.

Мег Белламі / Фото: Associated Press

Імовірно, після виходу серіалу дівчина стане новою британською зіркою, оскільки роль у "Короні" буде для неї дебютною. Але попри маловідомість, Мег вже активно відвідує різні світські заходи та церемонії. Наприклад, минулого тижня вона також з'явилася на заході Britain Fashion Awards.

Мег Белламі / Фото: Associated Press

Також дівчина з'явилася на одному із постерів до серіалу.

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