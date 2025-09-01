Була в милому вбранні з квітковим принтом: Ліндсей Логан із чоловіком вийшла у світ

Ліндсей Логан із чоловіком / © Getty Images

Акторка Ліндсей Логан разом із чоловіком Бадером Шаммасом відвідала Відкриття чемпіонату США з тенісу. Пара позувала фотографам на стадіоні імені Артура Еша в Нью-Йорку.

Ліндсей зачарувала шанувальників своєю лаконічною літньою сукнею від бренду Khaite молочного відтінку, що мала тоненькі бретельки, вільний фасон і принт у вигляді червоних квітів. Доповнила це вбрання вона невеличкою квадратною сумкою з таким самим принтом та босоніжками чорного кольору від бренду Chanel. Волосся Логан розпустила, надягнула окуляри, прикраси з діамантами та золотий годинник від Cartier вартістю 33 тисячі доларів.

Ліндсей Логан із чоловіком / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше Ліндсей у гламурному топі від Oscar de la Renta і цьому ж годиннику несподівано відвідала показ фільму «Шалена п’ятниця», що відбувався у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Ліндсей Логан на кінопоказі в Нью-Йорку / © Getty Images