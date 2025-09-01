- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Була в милому вбранні з квітковим принтом: Ліндсей Логан із чоловіком вийшла у світ
Зірка вигуляла нову сукню від відомого бренду.
Акторка Ліндсей Логан разом із чоловіком Бадером Шаммасом відвідала Відкриття чемпіонату США з тенісу. Пара позувала фотографам на стадіоні імені Артура Еша в Нью-Йорку.
Ліндсей зачарувала шанувальників своєю лаконічною літньою сукнею від бренду Khaite молочного відтінку, що мала тоненькі бретельки, вільний фасон і принт у вигляді червоних квітів. Доповнила це вбрання вона невеличкою квадратною сумкою з таким самим принтом та босоніжками чорного кольору від бренду Chanel. Волосся Логан розпустила, надягнула окуляри, прикраси з діамантами та золотий годинник від Cartier вартістю 33 тисячі доларів.
Нагадаємо, що раніше Ліндсей у гламурному топі від Oscar de la Renta і цьому ж годиннику несподівано відвідала показ фільму «Шалена п’ятниця», що відбувався у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.