Була в пишній сукні: який вигляд мала Демі Мур у день весілля з Брюсом Віллісом

1987 року акторка Демі Мур відвідала прем'єру фільму "Стеження". На заході її познайомили із Брюсом Віллісом. Невдовзі після знайомства вони почали зустрічатись. Віллісу тоді було 32 роки, а Мур – 24.

Лише за кілька місяців після знайомства пара вирушила до Лас-Вегасу, де одружилася на імпровізованому весіллі.

"Ми прямували до ігрових столів, коли Брюс сказав: "Думаю, нам варто одружитися". Ми жартували про це під час польоту, але раптово з'ясувалося, що він не жартує", - написала Мур у своїх мемуарах 2019 року "Навиворіт", говориться у виданні The Sun.

Весілля відбулося в їхньому готельному номері в Golden Nugget, з кількома гостями. Через місяць у них була традиційна церемонія, яку провів Літтл Річард. На весіллі вже були присутні їхні друзі та родина. Для Вілліса це був перший шлюб, тоді як Мур раніше була одружена з співаком Фредді Муром протягом п'яти років, перш ніж розлучилася з ним 1985-го.

Фотографіями зі свята пара зазвичай не ділиться, проте Демі опублікувала таку фотографію на своїй сторінці в Instagram. На знімку пара сфотографована у обіймах одне одного, на Демі була класична для 80-х сукня з воланами, мереживом і довгим шлейфом. Також наречена одягла фату. Брюс же був у чорному смокінгу, сорочці та білій краватці-метелику.

У цьому шлюбі у пари народилося три дочки: Румер Ґленн, Скаут ЛаРу та Таллула Белль. Однак стосунки їхні не тривали дуже довго — Брюс та Демі оголосили про розірвання шлюбу після 11 років спільного життя. Попри розлучення, пара чудово спілкується і підтримує одне одного протягом багатьох років.

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