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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Була в романтичній сукні: Лана Дель Рей показала фото зі своїм чоловіком-мисливцем на алігаторів

Співачка Лана Дель Рей дала своїм шанувальникам нагоду подивитися на її подружнє життя.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лана Дель Рей

Лана Дель Рей / фото: instagram.com/honeymoon

Рекламуючи свій майбутній виступ, який має відбутися 25-27 квітня на фестивалі Stagecoach, 39-річна співачка в п’ятницю опублікувала у Instagram кілька фотографій зі свого життя. На одному зі знімків співачка та її чоловік Джеремі Дюфрен одягнені у святкові весільні головні убори, оскільки на капелюшку Лани красується великий напис «наречена», а також його прикрашає коротка фата. Можливо фото було зроблено на святковій вечірці пари на честь заручин чи самого весілля.

Також на американській суперзірці можна побачити ніжну та романтичну сукню з рюшами та квітковим принтом.

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

На інших фотографіях Лана зображена в короні, як і Джеремі. Пара позує біля великого торта з алігатором, а поруч із ними троє дітей Дюфрена від попередніх стосунків.

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Ще на одній фотографії вона показала білу сукню та ковбойські чоботи з жовтими квітами.

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Нагадаємо, що Дель Рей і Дюфрен одружилися 26 вересня 2024 року в Луїзіані, де Дюфрен організовує човнові екскурсії болотами, на яких мешкають алігатори. Пара отримала свідоцтво про шлюб трьома днями раніше. Весільне святкування було скромним і затишним. До вівтаря співачку провів під руку її батько Роберт Грант. Для Лани це перший шлюб, тоді як для мисливця на алігаторів — другий.

Лана Дель Рей / © Getty Images

Лана Дель Рей / © Getty Images

Лана Дель Рей / © Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

© Associated Press

Лана Дель Рей_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

Лана Дель Рей / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
73
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