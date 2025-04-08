Була в романтичній сукні: Лана Дель Рей показала фото зі своїм чоловіком-мисливцем на алігаторів

Лана Дель Рей / фото: instagram.com/honeymoon

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Рекламуючи свій майбутній виступ, який має відбутися 25-27 квітня на фестивалі Stagecoach, 39-річна співачка в п’ятницю опублікувала у Instagram кілька фотографій зі свого життя. На одному зі знімків співачка та її чоловік Джеремі Дюфрен одягнені у святкові весільні головні убори, оскільки на капелюшку Лани красується великий напис «наречена», а також його прикрашає коротка фата. Можливо фото було зроблено на святковій вечірці пари на честь заручин чи самого весілля.

Також на американській суперзірці можна побачити ніжну та романтичну сукню з рюшами та квітковим принтом.

На інших фотографіях Лана зображена в короні, як і Джеремі. Пара позує біля великого торта з алігатором, а поруч із ними троє дітей Дюфрена від попередніх стосунків.

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Ще на одній фотографії вона показала білу сукню та ковбойські чоботи з жовтими квітами.

Нагадаємо, що Дель Рей і Дюфрен одружилися 26 вересня 2024 року в Луїзіані, де Дюфрен організовує човнові екскурсії болотами, на яких мешкають алігатори. Пара отримала свідоцтво про шлюб трьома днями раніше. Весільне святкування було скромним і затишним. До вівтаря співачку провів під руку її батько Роберт Грант. Для Лани це перший шлюб, тоді як для мисливця на алігаторів — другий.

Лана Дель Рей / © Getty Images Лана Дель Рей / © Associated Press © Associated Press © Associated Press Лана Дель Рей / © Associated Press Лана Дель Рей / © Associated Press