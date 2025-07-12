- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 1 хв
Була в центрі уваги: 76-річна Вера Вонг відвідала Тиждень моди у Парижі
Вера Вонг, яка відома дизайнами весільних суконь, відвідала Тиждень високої моди в Парижі. Проте з'явилася на заході як гостя.
Дизайнерку помітили дорогою на кілька модних показів, які відбувалися у столиці кохання та моди. Зокрема, вона з’явилася на показі бренду Schiaparelli, на якому Деніел Розберрі презентував інкрустоване стразами серце.
Вонг же прийшла у чорних лосинах та спідниці, які поєднала із зеленою кофтою на блискавці. Екстравагантності луку додавали масивні туфлі на платформі та золота сумка.
Вдруге, але вже на показі Balenciaga Вера, продемонструвала вбрання у спортивній естетиці. Дизайнерка носила довгу спідницю зі смужками, чорну майку та креативні аксесуари — окуляри, що нагадують шолом, а також сумку зі стразами.