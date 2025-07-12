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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Була в центрі уваги: 76-річна Вера Вонг відвідала Тиждень моди у Парижі

Вера Вонг, яка відома дизайнами весільних суконь, відвідала Тиждень високої моди в Парижі. Проте з'явилася на заході як гостя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Дизайнерку помітили дорогою на кілька модних показів, які відбувалися у столиці кохання та моди. Зокрема, вона з’явилася на показі бренду Schiaparelli, на якому Деніел Розберрі презентував інкрустоване стразами серце.

Вонг же прийшла у чорних лосинах та спідниці, які поєднала із зеленою кофтою на блискавці. Екстравагантності луку додавали масивні туфлі на платформі та золота сумка.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вдруге, але вже на показі Balenciaga Вера, продемонструвала вбрання у спортивній естетиці. Дизайнерка носила довгу спідницю зі смужками, чорну майку та креативні аксесуари — окуляри, що нагадують шолом, а також сумку зі стразами.

Віра Вонг / © Getty Images

Віра Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
294
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