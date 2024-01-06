Була в улюбленому бренді: бездоганна Пенелопа Крус продемонструвала два нові аутфіти

Акторка не зраджує своєму смаку і стилю і знову з'явилася у вбранні від Chanel.
5 січня акторка Пенелопа Крус мала дуже насичений робочий день, адже спочатку відвідала церемонію вручення премії Variety Creative Impact Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс. Потім зірку помітили на заході Фонду SAG-AFTRA, де вона взяла участь в інтерв'ю присвяченому фільму "Феррарі", в якому зіграла.
Традиційно для себе Пенелопа одягла лук від бренду Chanel, з яким багато років співпрацює.
Перше вбрання було костюмом з жакетом та асиметричною спідницею, які прикрашало оздоблення та вишивка на подолі та рукавах. Образ Пенелопа доповнила туфлями на підборах, класичною сумкою бренду з ручкою-ланцюжком та кількома прикрасами.
Потім Крус переодяглася у широкі джинси, кардиган на ґудзиках та вкорочений шкіряний жакет із принтом у вигляді конюшини.
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