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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1046
Час на прочитання
1 хв

Була вся у сріблі: 91-річна Джоан Коллінз відвідала VIP-захід у Лондоні

Британська акторка сяяла на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Getty Images

Наступного місяця акторці Джоан Коллінз, яка відома своєю культовою роллю в мильній опері 80-х «Династія», виповниться 92 роки. Попри поважний вік, жінка продовжує активно не лише зніматися в кіно, а й відвідувати заходи.

9 квітня Джоан з’явилася у Музеї Вікторії та Альберта заради закритого VIP-показу Cartier. Вбралася вона відповідно до події, адже була дуже гламурною.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Акторка поєднала штанний костюм кольору металік з гламурним топом, прикрашеним великими лелітками. На плечі вона накинула пальто. Але було в цьому образі і трохи золота — Коллінз взула золотисті туфлі зі стразами та доповнила образ масивними сережками від Chanel. Її волосся зібране у високу зачіску, а на обличчі вона зробила насичений макіяж.

Нещодавно Джоан також анонсувала нову роль — акторка оголосила, що зіграє скандальну герцогиню Волліс Сімпсон у новому біографічному фільмі, присвяченому останнім рокам життя американської світської левиці, заради якої Едуард VIII зрікся престолу.

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_3 / © Reuters

© Reuters

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
1046
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