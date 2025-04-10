Була вся у сріблі: 91-річна Джоан Коллінз відвідала VIP-захід у Лондоні

Джоан Коллінз / © Getty Images

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Наступного місяця акторці Джоан Коллінз, яка відома своєю культовою роллю в мильній опері 80-х «Династія», виповниться 92 роки. Попри поважний вік, жінка продовжує активно не лише зніматися в кіно, а й відвідувати заходи.

9 квітня Джоан з’явилася у Музеї Вікторії та Альберта заради закритого VIP-показу Cartier. Вбралася вона відповідно до події, адже була дуже гламурною.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Акторка поєднала штанний костюм кольору металік з гламурним топом, прикрашеним великими лелітками. На плечі вона накинула пальто. Але було в цьому образі і трохи золота — Коллінз взула золотисті туфлі зі стразами та доповнила образ масивними сережками від Chanel. Її волосся зібране у високу зачіску, а на обличчі вона зробила насичений макіяж.

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Нещодавно Джоан також анонсувала нову роль — акторка оголосила, що зіграє скандальну герцогиню Волліс Сімпсон у новому біографічному фільмі, присвяченому останнім рокам життя американської світської левиці, заради якої Едуард VIII зрікся престолу.

© Getty Images © Reuters © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images