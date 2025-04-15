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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

Була вся у вогні: акторка Гейлі Стайнфелд викликала фурор вбранням від Роберта Вуна

Акторка відвідала європейську прем'єру фільму «Грішники», що відбулася у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Стейнфілд

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

Коли Гейлі Стайнфелд з’явилася на червоній доріжці, то викликала фурор, оскільки на ній була сукня від лондонського модельєра Роберта Вуна, який славиться своїм креативним вбранням.

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

На Гейлі була довга сукня фасону «русалка» з величезним шлейфом.

Поділ сукні Хейлі Стейнфілд / © Associated Press

Поділ сукні Хейлі Стейнфілд / © Associated Press

Доповнювали сукню такі самі рукавички. На них теж був принт.

Рукавички Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

Рукавички Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

А ось на спині вбрання прикрашала шнурівка. Образ акторка доповнила стильним нюдовим макіяжем і лаконічною зачіскою — її волосся було прямим і тільки на кінцях трохи підкрученим.

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
429
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