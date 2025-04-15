- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 429
- Час на прочитання
- 1 хв
Була вся у вогні: акторка Гейлі Стайнфелд викликала фурор вбранням від Роберта Вуна
Акторка відвідала європейську прем'єру фільму «Грішники», що відбулася у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні.
Коли Гейлі Стайнфелд з’явилася на червоній доріжці, то викликала фурор, оскільки на ній була сукня від лондонського модельєра Роберта Вуна, який славиться своїм креативним вбранням.
На Гейлі була довга сукня фасону «русалка» з величезним шлейфом.
Доповнювали сукню такі самі рукавички. На них теж був принт.
А ось на спині вбрання прикрашала шнурівка. Образ акторка доповнила стильним нюдовим макіяжем і лаконічною зачіскою — її волосся було прямим і тільки на кінцях трохи підкрученим.