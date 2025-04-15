Була вся у вогні: акторка Гейлі Стайнфелд викликала фурор вбранням від Роберта Вуна

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

Реклама

Коли Гейлі Стайнфелд з’явилася на червоній доріжці, то викликала фурор, оскільки на ній була сукня від лондонського модельєра Роберта Вуна, який славиться своїм креативним вбранням.

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

На Гейлі була довга сукня фасону «русалка» з величезним шлейфом.

Поділ сукні Хейлі Стейнфілд / © Associated Press

Доповнювали сукню такі самі рукавички. На них теж був принт.

Реклама

Рукавички Гейлі Стейнфілд / © Associated Press

А ось на спині вбрання прикрашала шнурівка. Образ акторка доповнила стильним нюдовим макіяжем і лаконічною зачіскою — її волосся було прямим і тільки на кінцях трохи підкрученим.

Гейлі Стейнфілд / © Associated Press