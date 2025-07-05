Була вся в рожевому: зірка Spice Girls Емма Бантон відвідала весілля своєї подруги та колежанки

Емма Бантон / © Getty Images

Реклама

5 липня в Лондоні відбулося зіркове весілля — заміж вийшла 50-річна співачка Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі з культового попгурту Spice Girls Її чоловіком став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.

Серед гостей з’явилася колежанка Мел — ще одна зірка Spice Girls 49-річна Емма Бантон. Вона прийшла на церемонію в елегантній мінісукні з асиметричним подолом, яка повністю відповідала її сценічному псевдоніму Бейбі Спайс (англ. Baby Spice).

Емма Бантон / © Getty Images

Образ співачка доповнила гламурними босоніжками на підборах, білим клатчем та капелюшком із вуаллю від Emily-London.

Реклама

Емма Бантон / © Getty Images

Такий самий капелюшок-обідок є у принцеси Беатріс і вона його неодноразово одягала на публічні заходи. Саме в такому аксесуарі вона прийшла 2023 року на коронацію свого дядька короля Чарльза ІІІ.

Принцеса Беатріс / © Associated Press