Була вся в білому: Памела Андерсон відвідала Тиждень моди у Копенгагені

У столі Данії, місті Копенгагені, стартував щорічний Тиждень моди, який проводиться у серпні. Цей захід славиться своїми яскравими стритстайлерами, незвичайними вбраннями та дизайнерами, які беруть участь у цій події.

Презентували бренди свої колекції на сезон весна-літо 2025. 8 серпня відбувся показ бренду Rotate, який відвідала акторка та модель Памела Андерсон.

До Європи жінка прилетіла із синами, а на показ одягла все біле. На 57-річній Памелі були прямі штани, що обтискали стегна, і біла класична сорочка. Лук вона доповнила золотистими босоніжками, дуже легким макіяжем, який був практично непомітним, а також довгим червоним манікюром.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Це була перша поява Андерсон на публіці після її тріумфу на Met Gala. Навесні цього року зірка дебютувала на цьому галавечорі у ніжній сукні від бренду Oscar de la Renta.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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