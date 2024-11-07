Була вся в Dior: Дженніфер Лопес вийшла на фотокол в елегантному чорно-білому вбранні

Для фотосесії акторка обрала вбрання у ретро-естетиці 60-х, але з родзинкою.

Чарівна Дженніфер Лопес зараз проводить час у Лондоні. До Великої Британії вона прилетіла, щоб просувати новий біографічний фільм за своєї участі Unstoppable.

На фотокол вона вийшла в чорно-білому вбранні, трохи в ретро-естетиці. На акторці було біле пальто з чорними ґудзиками та чорна водолазка. Оригінальності вбранню додав капелюх з логотипом бренду.

Також Дженніфер зробила лаконічний макіяж у коричневій гамі, манікюр світлого кольору та одягла кілька прикрас із діамантами на пальці рук.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дуже незвичайними були вибрані Лопес лакові чорні чоботи, адже вони мали круглі золоті підбори, а також вирізи з пряжками.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

У руці акторка тримала чорну сумку Lady Dior. Цей аксесуар дуже любила принцеса Діана і часто доповнювала ним образи. Саме на честь Діани сумка і отримала свою назву.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Цій її появі передувала прем'єра фільму, на якій Лопес підкреслила фігуру в'язаним вбранням з американською проймою, яка була від бренду Magda Butrym.

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