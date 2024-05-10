Була як ангел: Кендалл Дженнер сяйнула ідеальною фігурою перед фотографами

Зірка подіумм звернулася до архівів відомого бренду.
Молодша сестра телезірки Кім Кардашян — 28-річна Кендал Дженнер — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Відому модель помітили у районі Трайбека.
Кендал одягла особливе вбрання — вінтажний лук від Модного дому Givenchy з колекції 1997 року. Її ансамбль складався з білого мережива топа у вигляді крил ангела, який поєднувався з ніжною асиметричною спідницею лілового відтінку.
Доповнила вона це вбрання для вечірки білими босоніжками з ремінцями, легким макіяжем та нарощеним волоссям, яке діставало до її талії.
Цей її вихід відбувся одразу після того, як Кендалл сяяла перед фотографами на Met Gala 2024 у Метрополітен-музеї. Для найгламурнішої і обговорюваної світської події року вона обрала коричневу сукню з глибоким декольте, яка теж була взята з архіву Givenchy. Модний дім презентував ту сукню у колекції 1999 року.
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