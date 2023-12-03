Була як ангел: скандинавська модель Фріда Аасен зачарувала публіку червоною сукнею з розрізом до талії

Для виходу на червону доріжку в арабській країні відома красуня вибрала сміливу сукню.
28-річна модель Фріда Аасен взяла участь у міжнародному кінофестивалі "Червоне море", який вже традиційно збирає у місті Джидда голлівудських, боллівудських та арабських акторів, а також супермоделей та режисерів. Цього року Фріда виходила на червону доріжку двічі та була просто як ангел.
У день відкриття заходу вона з'явилася перед камерами у розкішній червоній сукні від бренду Zuhair Murad, яка була представлена у кутюрній колекції осінь-зима 2023 року.
Вбрання було з однією асиметричною бретелькою, довгим шлейфом і безліччю драпувань на бюстьє та спідниці. Оригінальною прикрасою сукні стала величезна 3D квітка на декольте зроблена з чорного пір'я.
Також сукня мала дуже високий розріз, практично до талії, який відкривав її ноги. Вбрання вона доповнила діамантами, чорними колготками та туфлями на підборах.
Також модель вийшла на червону доріжку заходу ще раз. Цього разу вона віддала перевагу сукні-водолазці світлого відтінку.
Вбрання Аасен доповнила босоніжками, декількома діамантовими прикрасами, зачіскою з розпущеним волоссям та чорним манікюром.
На червоній доріжці вона позувала з чоловіком – підприємцем Томмі Чіаброю.
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