Була як ангел: скандинавська модель Фріда Аасен зачарувала публіку червоною сукнею з розрізом до талії

Для виходу на червону доріжку в арабській країні відома красуня вибрала сміливу сукню.

28-річна модель Фріда Аасен взяла участь у міжнародному кінофестивалі "Червоне море", який вже традиційно збирає у місті Джидда голлівудських, боллівудських та арабських акторів, а також супермоделей та режисерів. Цього року Фріда виходила на червону доріжку двічі та була просто як ангел.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

У день відкриття заходу вона з'явилася перед камерами у розкішній червоній сукні від бренду Zuhair Murad, яка була представлена у кутюрній колекції осінь-зима 2023 року.

Вбрання було з однією асиметричною бретелькою, довгим шлейфом і безліччю драпувань на бюстьє та спідниці. Оригінальною прикрасою сукні стала величезна 3D квітка на декольте зроблена з чорного пір'я.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

Також сукня мала дуже високий розріз, практично до талії, який відкривав її ноги. Вбрання вона доповнила діамантами, чорними колготками та туфлями на підборах.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

Також модель вийшла на червону доріжку заходу ще раз. Цього разу вона віддала перевагу сукні-водолазці світлого відтінку.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

Вбрання Аасен доповнила босоніжками, декількома діамантовими прикрасами, зачіскою з розпущеним волоссям та чорним манікюром.

Фріда Аасен / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона позувала з чоловіком – підприємцем Томмі Чіаброю.

Фріда Аасен із чоловіком / Фото: Associated Press

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