Була як богиня: неймовірно гарна Анджеліна Джолі позувала на пірсі у Венеції

Лауреатка "Оскара" представить сьогодні ввечері новий байопік за своєї участі.

49-річна голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі прибула на острів Лідо, де 28 серпня стартував 81-й Венеційський кінофестиваль. Це перша поява зірки на цьому кінофестивалі за багато років.

Її сфотографували на пірсі, коли вона вийшла з водного таксі та прямувала до готелю Excelsior. Джолі мала розкішний, жіночний та елегантний вигляд.

Вона одягла для своєї появи на публіці сукню шоколадного відтінку, яка була виконана з легкого шифону. Вбрання було однотонним, вільним, мало декоративні складки спереду, а також невелике драпування.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила макіяжем у коричневій гамі, туфлями на підборах у тон сукні, а також об'ємним укладанням та прикрасами з діамантами – сережками та каблучкою на пальці. V-подібне декольте сукні також демонструвало публіці нове тату Анджеліни — маленького птаха. Весь її образ був від бренду Saint Laurent.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Цього разу Анджеліна вийде на червону доріжку ввечері 29 серпня, щоб презентувати публіці фільм "Марія", в якому зіграла головну роль. Режисер фільму Пабло Ларраїн, а розповідає ця картина про легендарну співачку грецького походження Марію Каллас, одну з найвеличніших оперних співачок XX століття. Під час знімань у цій картині Джолі неодноразово фотографували на вулиці.

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас / Фото: Getty Images

Наразі відомо, що фільм розповість про життя оперної співачки в 1970-х роках у Парижі, коли її кар'єра завершувалася.

Марія Каллас та Аристотель Онасіс / Фото: Getty Images

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