Була як діамант: Дженніфер Лопес у гламурній сукні зі стразами сяяла на церемонії

Її сукня була трохи прозорою і дуже вдало підкреслювала струнку фігуру.
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес з'явилася на церемонії IndieWire Honors 2024, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Зірка обожнює гламурні сукні, які привертають увагу, тому не змінила свого смаку і знову вибрала подібний лук.
На Дженніфер була срібна сукня від The New Arrivals. Це вбрання-водолазка з довгими рукавами та високою горловиною. Фасон у нього був прямим — сукня виграшно підкреслювала фігуру жінки.
Головними прикрасами сукні стали стрази — вони її покривали повністю.
Образ Лопес доповнила клатчем від Kurt Geiger, взуттям від Dolce & Gabbana на високих платформах, а також довгими нігтями, яскравим макіяжем і коштовностями. Волосся вона уклала назад. Під час церемонії вона здобула нагороду Maverick Award за свою нову роль у біографічному фільмі Unstoppable.
Якось 55-річна Дженніфер Лопес вирішила трохи пожартувати та показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно ввечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном. На фото вона позувала біля плити, щось помішуючи у сковорідці.
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