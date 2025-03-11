Була як дівчинка: Наомі Кемпбелл відвідала показ Chanel у мінісукні та з бантом у волоссі

Британська супермодель-90-х Наомі Кемпбелл відвідала Тиждень моди у Парижі. Її помітили папараці дорогою на показ Модного дому Chanel, який презентував колекцію осінь-зима 2025-2026.

Для шоу зірка одягла гарне вбрання з фіолетового твіду. На спідниці сукні була спереду складка, а також кишені із золотими ґудзиками. Рукави сукні були три чверті, а у верхній частині її прикрашала вставка з принтованою тканиною.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Образ Наомі доповнило золотими туфлями з ремінцями, золотистою маленькою сумочкою з ручкою-ланцюжком та безліччю прикрас. На очі вона одягла сонцезахисні окуляри, а також одягла перуку з довгим чорним волоссям, яке зібрала зверху і зав'язала на них бант зі стрічки.

Під час показу вона сиділа в першому ряду поряд із Шарлоттою Казіраги – онучкою княгині Монако Грейс Келлі. Вона відвідала показ у твідовому комбінезоні з розрізами на штанинах.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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