Була як дівчинка: Сара Мішель Геллар вийшла у світ у білій мереживній мінісукні

Акторка мала в цьому образі чарівний вигляд.
47-річна зірка серіалу 90-х "Баффі - переможниця вампірів" - Сара Мішель Геллар - мала дуже милий вигляд на заході у Лос-Анджелесі. Разом зі своїм чоловіком Фредді Принцем вона відвідала прем'єру фільму "Дівчина в басейні" (The Girl in the Pool), в якому він зіграв головну роль.
Підтримати чоловіка Геллар прийшла в білій мінісукні-ліхтарику з мереживом і пишною спідницею з багатоярусною тюльовою підкладкою. Вона була від шанхайського бренду Shushu Tong. Також сукню прикрашав невеликий чорний бант на круглій горловині.
Носила Сара Мішель його у поєднанні з мінісумкою від Destree оригінального дизайну, адже її прикрашав чорний джгут. Образ завершували чорні туфлі на підборах, гарне укладання з кучерями, макіяж і кілька коштовностей - каблучки на руках і сережки з діамантами.
Також на своїй сторінці в Instagram акторка показала селфі із чоловіком. Вони просто сфотографувалися в обійнявшись.
"Зараз тримаюся за близьких трохи міцніше", - написала вона під фото, ймовірно маючи на увазі недавню смерть подруги Шеннен Доерті, яка пішла з життя у 53 роки, після багатьох років боротьби з раком.
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