Була як фея з казки: Аріана Гранде відвідала прем'єру фільму у ніжній зефірній сукні

Акторка Аріана Гранде вийшла до фотографів перед прем'єрним показом фільму "Wicked: Чародійка", в якому зіграла головну роль разом із Синтією Еріво.

Дівчина вирішила повністю відповідати своїй кіношній персонажці і вбралася, як фея. На Аріані була ніжна сукня від бренду Vivienne Westwood, яку вона носила у поєднанні з прикрасами Lorraine Schwartz.

Це було довге рожеве вбрання з пишною фатиновою спідницею з довгим шлейфом, яка робила її образ ще невагомішим. У сукні були рукави з органзи, фасону, який називається жиго, також відомий як рукав "бараняча нога". Вбрання прикрашала також аплікація зі стразами. Макіяж у Ґранде був не менш гламурним, як і прикраси у вигляді великих метеликів.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Цей образ був обраний не просто так. Сукня Аріани є відсиланням до фільму 1939 року "Чарівник країни Оз", де вперше з'явилася добра відьма Глінда і зла відьма Ельфаба. Глінда носила саме таку ж рожеву сукню. Грала цей персонаж тоді акторка Біллі Берк.

Біллі Берк у фільмі "Чарівник країни Оз" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що головну роль у фільмі 1939-го зіграла акторка Джуді Гарленд — голлівудська зірка з непростою долею. Вона була дитиною-акторкою і втілила роль Дороті Гейл. Фільм "Wicked: Чародійка" ж розповідатиме трохи іншу історію, де глядачам розкажуть про дорослішання двох подруг-відьом та їхнє суперництво у боротьбі за одного коханого. Прем’єра фільму в Україні відбудеться 21 листопада.

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