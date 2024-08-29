Була як гола: канадська акторка з'явилася на червоній доріжці у вінтажній сукні із плівки

Канадська акторка Тейлор Расселл, яка разом із Тімоті Шаламе зіграла головну роль у драмі "Цілком і повністю", відвідала Венеційський кінофестиваль. Сукня, яку обрала 30-річна зірка, стала одним із найоригінальніших вбрань церемонії відкриття.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

На Тейлор була біла сукня від Модного дому Chanel. Це було вінтажне вбрання, яке бренд представив у кутюрній колекції 1993 року.

Носила її Тейлор у поєднанні з прикрасами від Tiffany & Co.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Головною особливістю вбрання було те, що воно зроблене із прозорої плівки. Бюстьє та корсет – були повністю прозорими і лише прикрашені вишивкою у деяких місцях.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Також сукня мала пишну баску з плівки на довгій білій спідниці з величезним шлейфом. Волосся акторка уклала в лаконічну зачіску та зробила яскравий макіяж.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Першою цю сукню на публіці демонструвала німецька супермодель Клаудія Шиффер.

Також у вбрання від Chanel на червону доріжку вийшла 74-річна акторка Сігурні Вівер. Вона пройшлася червоною доріжкою у вечірньому костюмі, який включав гламурний жакет і довгу оксамитову спідницю. Цього року Вівер здобула важливу нагороду на кінофестивалі — "Золотого лева" — за свій внесок у кінематограф.

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