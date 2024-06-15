Була як гола: Ніколь Кідман у бежевій сукні-бюстьє на прем'єрі романтичної комедії

Голлівудська зірка Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі нової романтичної комедії від Netflix під назвою "Сімейна справи". Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Ніколь Кідман

Зірка викликала захоплення публіки, адже обрала для прем'єри сукню-бюстьє від бренду Gucci з колекції весна-літо 2024. Ця сукня була виконана у світло-бежевому відтінку, який зливався з кольором шкіри Ніколь, тому вона мала дуже ефектний на ній вигляд – акторка була в ній як гола. Брітелей у неї не було, а спідницю прикрашав високий розріз спереду.

Доповнила це вбрання вона чокером із золотою прикрасою, яка зав'язувалась на бант на шиї. Ця прикраса також частина колекції бренда і була представлена ним у Мілані на Тижні моди.

Ніколь Кідман

Образ Ніколь доповнила макіяжем, золотими сережками, а також зачіскою-хвістом.

Ніколь Кідман

Це її вбрання дуже нагадало те, яке вона обрала для презентації серіалу "Експати" у грудні минулого року. На червоній доріжці Ніколь з'явилася у сукні з драпуванням ніжно-бежевого відтінку від бренду Fendi, яка була представлена у кутюрній колекції осінь-зима 2023.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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