Була як гола: Ніколь Кідман у бежевій сукні-бюстьє на прем'єрі романтичної комедії

Відтінок вбрання практично зливався із кольором її шкіри.
Голлівудська зірка Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі нової романтичної комедії від Netflix під назвою "Сімейна справи". Захід відбувся у Лос-Анджелесі.
Зірка викликала захоплення публіки, адже обрала для прем'єри сукню-бюстьє від бренду Gucci з колекції весна-літо 2024. Ця сукня була виконана у світло-бежевому відтінку, який зливався з кольором шкіри Ніколь, тому вона мала дуже ефектний на ній вигляд – акторка була в ній як гола. Брітелей у неї не було, а спідницю прикрашав високий розріз спереду.
Доповнила це вбрання вона чокером із золотою прикрасою, яка зав'язувалась на бант на шиї. Ця прикраса також частина колекції бренда і була представлена ним у Мілані на Тижні моди.
Образ Ніколь доповнила макіяжем, золотими сережками, а також зачіскою-хвістом.
Це її вбрання дуже нагадало те, яке вона обрала для презентації серіалу "Експати" у грудні минулого року. На червоній доріжці Ніколь з'явилася у сукні з драпуванням ніжно-бежевого відтінку від бренду Fendi, яка була представлена у кутюрній колекції осінь-зима 2023.
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