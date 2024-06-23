Була як гола: вагітна Гейлі Бібер з'явилася на вулиці у мереживному кетсьюті

Майбутня мама з'явилася у сміливому вбранні на вулиці у Нью-Йорку.

Американська модель і підприємниця Гейлі Бібер та її чоловік Джастін Бібер чекають зараз на свого первістка. Пару помітили днями у Нью-Йорку, коли вони разом йшли до автомобіля.

Гейлі мала вигляд суперзірки. Майбутня мама зробила високу зачіску, свій улюблений макіяж і вдягла дуже ефектний чорний мереживний кетсьют з бежевою підкладкою, що справляв враження оголеного тіла.

Доповнила образ вона чорним довгим шкіряним пальтом, сонцезахисними окулярами та квадратною сумкою від Ferragamo. Завершували лук золоті сережки від Mega та слінгбеки чорного кольору.

Гейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Джастін був одягнений у вже звичній для себе кежуал стилістиці. Співак обрав білі шорти, коричневий светр та туфлі з білими шкарпетками. На голові він мав кепку.

Гейлі та Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про вагітність Гейлі та Джастін оголосили дуже красиво та романтично — пара опублікувала у соцмережах відео на якому оновлювала свої клятви кохання. Гейлі в ролику була у білій мереживній сукні Saint Laurent та фаті.

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