Була як гола: Зої Салдана у ефектній чорній сукні відвідала престижну церемонію

46-річна акторкаЗої Салдана, яка цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", з'явилася на новому заході.

Вона відвідала 27-му церемонію вручення премії Гільдії дизайнерів костюмів (CDGA), яка відбулася у театрі Wilshire Ebell Theatre у Лос-Анджелесі.

На цьому заході їй вручили премію Spotlight Award, яка присуджується акторці, чий талант і кар'єра уособлюють незмінну відданість досконалості, зокрема особливе розуміння ролі та важливості дизайну костюмів.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

На захід вона прийшла в оригінальній чорній сукні з "голим" ефектом. У вбрання був бежевий корсет, поверх якого одягалася зовсім прозора сукня з воланами та асиметричним подолом. Цей вечірній образ Зої доповнила яскравим червоним манікюром, елегантною зачіскою та прикрасами із діамантами.

Нагороду Зої отримала завдяки своїй ролі в гучному мюзиклі "Емілія Перес". Ця картина також здобула 13 номінацій на премію "Оскар", тим самим встановивши рекорд серед неангломовних фільмів.

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