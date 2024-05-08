Була як лісова фея: зірка серіалу "Теорія трьох тіл" відвідала бал у Нью-Йорку у чарівній сукні

34-річна акторка Ейса Гонсалес, яка цього року прославилася на весь світ завдяки гучному серіалу Netflix "Теорія трьох тіла", в якому зіграла одну з головних ролей, також дебютувала на балу Met Gala 2024, що выдбувся у Нью-Йорку.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Образ мексиканської акторки був без сумнівів одним із найчарівніших на цьому заході і в ньому вона мала такий вигляд, начебто зійшла зі сторінок казки.

Сукню для Ейси виготовив на замовлення бренд Delcore. Це була ніжно-рожева багатошарова сукня з органзи у формі пелюсток, які створювали силует баски. У неї також використовувалося кілька відтінків рожевого кольору, який створював 3D ефект через нашарування.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Доповнили вбрання акторки туфлі від Jimmy Choo, сумка від Hunting Season та прикраси від Cartier з діамантами та смарагдами. Її волосся було заплетене в ніжну зачіску і його прикрашали орхідеї.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Сама Гонсалес розповіла, що її вбрання натхненне ваніллю, яка росте в Мексиці, та картиною "Народження Венери" італійського художника Сандро Боттічеллі.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Також в образі феї на цьому заході з'явилася 26-річна актриса Ель Феннінг, але її вбрання було від Balmain і нагадувало скло. Плечі вбрання прикрашали птахи, які ширяли у повітрі.

Читайте також: