Була як лялечка: 13-річна дочка Бекхемів з'явилася на заході у сукні фасону, який вже носила

Щороку дівчинка стає все більше схожою на свого знаменитого батька-футболіста. Але смак у неї явно від матері – модної ікони.

Британський модельєрка Вікторія Бекхем відвідала вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024 у Лондоні зі своєю 13-річною дочкою Гарпер. Дівчинка була справжньою красунею і дуже подорослішала.

Гарпер одягла на захід ніжну довгу сукню на тонких бретельках, з невеликим декольте та вирізом під грудьми. Вона була ніжно-блакитного кольору і справді личила їй.

Образ Гарпер доповнила білими мюлями на підборах, лаконічною зачіскою, макіяжем та золотими прикрасами, серед яких можна помітити вироби від Van Cleef & Arpels, Cartier, а також тонкий іменний браслет із першою літерою її імені.

Вікторія та Гарпер Бекхеми / Фото: Getty Images

Цікаво, що мама і дочка вибрали легкі вбрання з блискучої тканини, проте щоб не зливатися і не повторюватися, а підкреслити свою індивідуальність, зупинилися на різних речах — Вікторія одягла костюм, а Гарпер — сукню. Однак таку ж сукню Гарпер носила раніше, але рожевого кольору. У цьому вбранні дівчинка прийшла підтримати свою матір у Парижі, коли та презентувала колекцію весна-літо 2025 на Тижні моди.

Фото: Getty Images

Читайте також:

Стиль Вікторії Бекхем (17 фото)