Була як принцеса: Блейк Лайвлі відвідала прем'єру у пишній сукні від Versace

Вбрання мало дуже ефектний вигляд. Акторка була в ньому розкішною.
Блейк Лайвлі, після свого тріумфального виходу на червону доріжку в Лондоні, де продемонструвала сукню зі стразами та орхідеями, вирушила до Данії. 9 серпня у Копенгагені презентували її новий фільм "Покинь, якщо кохаєш".
На червоній доріжці акторка з'явилася в розкішній сукні від Atelier Versace з кутюрної колекції весна-літо 2018. Це була справжня сукня принцеси, адже її прикрашала пишна спідниця зі шлейфом та криноліном, багата вишивка золотом, а також прозорий корсет.
На спідниці був хитромудрий візерунок з різними завитками, декольте прикрашала аплікація. Образ Блейк доповнила браслетами на зап'ястях, а також жовто-блакитними каблучками та сережками. Волосся вона розпустила та зробила елегантну романтичну зачіску.
Фільм в українському прокаті від 8 серпня. У ньому розповідається непроста історія про домашнє насильство. Головна героїня молода жінка на ім'я Лілі Блум переїжджає до Бостона, щоб втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Там вона знайомиться з нейрохірургом Райлом, який її просто зачаровує. Однак згодом Лілі починає помічати у Райла риси, що нагадують її батька-тирана, який бив її матір. Картина заснована на однойменному романі письменниці Коллін Гувер.
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