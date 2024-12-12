Була як пташка: Ешлі Робертс із The Pussycat Dolls вийшла на фотокол у пухнастій сукні

Артистка підкреслила стрункі ноги та продемонструвала гарну засмагу.
43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — з'явилася на новому заході в Лондоні. Відома красуня відвідала концерт співачки Кеті Перрі Katy Perry: Night of a Lifetime.
Ешлі одягла дуже незвичайну мінісукню персикового кольору. Її вбрання було повністю розшите пір'ям і пухом, тому вона нагадувала в ньому райську пташку.
Також сукня мала бретельку-галтер і повністю голу спину. Носила її вона у поєднанні з білими туфлями, декількома прикрасами та романтичною зачіскою з локонами.
Вбрання кардинально відрізнялося від того, що вона одягла на прем'єру фільму "Wicked: Чародійка". Ешлі тоді позувала перед фотографами у дуже ефектній сукні від бренду Celia Kritharioti смарагдового кольору та з декольте.
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