Була як у сріблі: Шерон Стоун сяяла у довгій сукні розшиті лелытками на церемонії

Голлівудська зірка Шерон Стоун - лауреатка таких премій як "Золотий глобус" та "Еммі" - відвідала черговий захід. Акторка вийшла на червону доріжку 38-ї церемонії вручення нагород American Cinematheque Awards, яка проводилася у Беверлі-Гіллз.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Вона одягла на цей захід довгу вечірню сукню зі шлейфом, яка була повністю розшита лелітками і розкішно сяяла у світлі софітів. Вбрання було сірого відтінку, тому було як зі срібла.

У нього були також довгі рукави, спідниця-русалка та імітація корсету. Носила сукню вона у поєднанні з хутряною горжеткою, чорним клатчем та прикрасами – сережками та каблучками. Макіяж Стоун був яскравим із акцентом на очах.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Також цю церемонію відвідала 47-річна оскароносна зірка Джессіка Честейн. Перед камерами вона позувала у довгій чорній сукні з американською проймою та квадратним декольте, яке було повністю прикрашене декором у вигляді дрібного каміння.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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