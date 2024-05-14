Була яскравою та веселою: наречена Паттінсона, яка нещодавно народила дитину, з'явилася на зніманнях реклами

Британська співачка та акторка Сьюкі Вотерхаус потрапила під приціл папараці у яскраво-рожевому вбранні на вулиці у Нью-Йорку. Вона знімалася у рекламі навушників Sonos.

Дівчина, яка зовсім нещодавно народила дитину від актора Роберта Паттінсона, була одягнена у вільні штани, прикрашені камінням, кроптоп із вирізаним серцем на грудях, а також величезну м'яку пухнасту шубу.

Доповнювали цей лук також гламурні туфлі зі стразами на підборах, макіяж, укладання та білі навушники.

Сьюкі Вотерхаус / Фото: Getty Images

На знімках, зроблених фотографами, Сьюкі була у чудовому настрої. Схоже, що знімання відбувалися дуже весело.

Сьюкі Вотерхаус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у неї та Роберта народилася донька, про що вона сама розповіла на одному з концертів. Для обох знаменитостей це перша дитина. Під час вагітності Вотерхаус часто відвідувала різні заходи та підкреслювала живіт гарним вбранням. Дитину вона вперше показала на своїй сторінці, але імені не назвала.

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