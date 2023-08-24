Була за кермом розкішного авто: Кая Гербер потрапила під приціл папараці

Дівчину сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли Кая виходила з автомобіля. Одягнена модель була у кавову футболку та сині шлани-кльош, на обличчі у дівчини були чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах золоті сережки-кільця.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Кая якраз виходила з позашляховика, на якому приїхала і віддавала ключі людині, яка, очевидно, мала припаркувати машину Гербер.

Каю часто фотографують дорогою на пілатес або під час прогулянок містом. А от у світське суспільство Гербер давно не виходила. Востаннє ми бачили її ще у квітні, коли Кая разом зі своїм 31-річним бойфрендом Остіном Батлером відвідали галаконцерт Time100 у Нью-Йорку.

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

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