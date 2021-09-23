"Була жорстоко знівечена процедурою": Лінда Євангеліста зізналася, чому не виходила на публіку 6 років

"Була жорстоко знівечена процедурою": Лінда Євангеліста зізналася, чому не виходила на публіку 6 років

56-річна супермодель розповіла, як косметологи невдалою процедурою зруйнували їй життя і кар'єру.

Модель Лінда Євангеліста в 90-роках була дуже популярною. Вона активно знімалася у різних фотосесіях, промокампаніях, брала участь у показах відомих брендів, давала інтерв'ю журналам.

А протягом останніх 6 років Лінда зникла з поля зору фешніндустрії, вона не відвідувала світські заходи і не потрапляла до об'єктивів папараці.

Востаннє вона виходила в світ у 2015 році — модель відвідала церемонію вручення премії Fragrance Foundation Awards в Нью-Йорку.

Лінда Євангеліста в 2015 році / Associated Press

У своєму Instagram Євангеліста опублікувала пост, в якому розповіла про причини своєї відсутності на публіці і в фешнсвіті.

Лінда зізналася, що причина її відсутності на публіці — це невдала косметологічна процедура CoolSculpting (кріоліполіз). З її допомогою безопераційно холодом видаляють локальні жирові відкладення.

Лінда Євангеліста в 2014 / Associated Press

Так, Лінда стверджує, що в результаті ускладнень ця процедура змінила її до невпізнання.

"Сьогодні я роблю великий крок до виправлення помилки, від якої я постраждала. Я тримала в собі це понад п'ять років. Звертаюся до моїх підписників, які ставили запитання, чому я не працюю, в той час як кар'єра моїх колег така успішна.

Лінда Євангеліста в 2014 році / Associated Press

Причина в тому, що я була жорстоко знівечена процедурою CoolSculpting, результат якої виявився прямо протилежним тому, що мені обіцяли. Ця процедура збільшила, а не зменшила кількість моїх жирових клітин. Вона залишила мене назавжди деформованою навіть після двох болісних і безуспішних операцій з корекції. Я стала, як писали ЗМІ, просто "невпізнанною".

Лінда Євангеліста в 2013 році / Associated Press

У мене розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія - про ризик її розвитку я не знала до процедури. Це не тільки позбавило мене заробітку, а й увігнало у глибоку депресію і смуток, та викликало у мене огиду до себе. У результаті я стала відлюдником", - написала модель.

Євангеліста подала судовий позов на б'юті-компанію, яка надала їй послугу.

"З цим судовим позовом я рухаюся вперед, щоб позбутися ганьби і оприлюднити свою історію. Я втомилася так жити. Я хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше не схожа на себе", - додала Лінда.

Лінда Євангеліста в 2014 / Associated Press

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