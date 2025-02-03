Була зіркою вечора: Сабріна Карпентер та її приголомшливі вбрання для "Греммі"

Зірка Сабрини Карпентер засяяла у світі шоубізнесу зовсім нещодавно, однак вона вже з'явилася на червоній доріжці церемонії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На цьому 67-му щорічному нагородженні 25-річна дівчина отримала шість номінацій, але перемогу здобула лише у двох: "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом". До заходу Сабріна підготувалася серйозно, зокрема, ретельно продумала свої вбрання, яких було кілька.

Спочатку співачка вийшла до фотографів у довгій блакитній сукні з оздобленням з пір'я на стегнах та подолі. Це була кастомна сукня від бренду JW Anderson креативного дизайну.

Сабріна Карпентер у вбранні від JW Anderson / Фото: Associated Press

Бретелька-галтер також виконувала роль прикраси, а спина у сукні була повністю оголеною.

Сабріна Карпентер у вбранні від JW Anderson / Фото: Associated Press

Сабріна носила це вбрання з кількома прикрасами з камінням, своїм улюбленим фірмовим макіяжем, а також зачіскою із зібраним волоссям. Коли дівчина йшла червоною доріжкою, то можна було роздивитись її блакитні мюлі на високих підборах.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Потім Карпентер уже позувала на червоній доріжці зі статуетками. На ній була золота обтисла сукня-бюстьє від Dolce & Gabbana.

Сабріна Карпентер у вбранні від Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Спина у вбрання була теж частково відкритою, а волосся вона вже розпустила.

Сабріна Карпентер у вбранні від Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Також під час церемонії співачка вийшла на сцену, де продемонструвала два вбрання від Dolce & Gabbana. Перше було чорного кольору і було у вигляді жакета та сорочки, а ось друге вже було ефектнішим – Сабріна одягла блакитне боді з камінням та стразами.

Сабріна Карпентер у вбранні від Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Сабріна Карпентер у вбранні від Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

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