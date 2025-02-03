Була зіркою вечора: Сабріна Карпентер та її приголомшливі вбрання для "Греммі"

Зірка Сабрини Карпентер засяяла у світі шоубізнесу зовсім нещодавно, однак вона вже з'явилася на червоній доріжці церемонії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі.
На цьому 67-му щорічному нагородженні 25-річна дівчина отримала шість номінацій, але перемогу здобула лише у двох: "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом". До заходу Сабріна підготувалася серйозно, зокрема, ретельно продумала свої вбрання, яких було кілька.
Спочатку співачка вийшла до фотографів у довгій блакитній сукні з оздобленням з пір'я на стегнах та подолі. Це була кастомна сукня від бренду JW Anderson креативного дизайну.
Бретелька-галтер також виконувала роль прикраси, а спина у сукні була повністю оголеною.
Сабріна носила це вбрання з кількома прикрасами з камінням, своїм улюбленим фірмовим макіяжем, а також зачіскою із зібраним волоссям. Коли дівчина йшла червоною доріжкою, то можна було роздивитись її блакитні мюлі на високих підборах.
Потім Карпентер уже позувала на червоній доріжці зі статуетками. На ній була золота обтисла сукня-бюстьє від Dolce & Gabbana.
Спина у вбрання була теж частково відкритою, а волосся вона вже розпустила.
Також під час церемонії співачка вийшла на сцену, де продемонструвала два вбрання від Dolce & Gabbana. Перше було чорного кольору і було у вигляді жакета та сорочки, а ось друге вже було ефектнішим – Сабріна одягла блакитне боді з камінням та стразами.
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