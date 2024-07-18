Були гарною парою: який вигляд мали Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер у день весілля

Вони пробули у шлюбі 25 років і розійшлися через невірність. Однак у день весілля пара була дуже щасливою. Пропонуємо розглянути ці архівні фото.

Марія Шрайвер – американська журналістка, письменниця, членкиня знаменитої родини Кеннеді. 1977 року вона познайомилася з австрійським бодібілдером та актором Арнольдом Шварценеггером на благодійному тенісному турнірі, який проводився в будинку її матері. Вони зустрічалися вісім років і Шварценеггер зробив дівчині пропозицію одружитися.

Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Весілля представниці клану Кеннеді та популярного актора відбулося 26 квітня 1986 року в Гіаннисі, штат Массачусетс, у римсько-католицькій церкві Святого Франциска Ксав'єра.

Наречена на церемонії вінчання з'явилася у довгій білій сукні в стилі, який був дуже модним у 80-х роках. У вбранні використано два види тканини — легкий шифон і ніжне мереживо. Рукави були довгими і пишними в зоні плечей, декольте хоч і було досить глибоким, але його прикривала сітчаста напівпрозора вставка, з'єднана з високою горловиною.

Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Образ нареченої доповнювала біла довга фата зі шлейфом, об'ємна зачіска, сережки у вигляді квітів та гарний букет із трояндами, ліліями та конвалій.

Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Арнольд же вибрав для вінчання костюм-трійку із сюртуком. Також на ньому була сіра краватка і бутоньєрка на грудях з конвалій.

Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

У цьому шлюбі у них народилося четверо дітей: два хлопчики та дві дівчинки. Однак після 25 років вони розлучилися через скандал — Арнольд зрадив Марії з домробітницею, яка народила від нього сина. Батьківство він визнав. Попри розбіжності та сімейну драму, вже колишнє подружжя продовжує спілкуватися заради своїх дітей: вони відвідують їхні випускні, весілля та дні народження.

Через багато років фату Марії одягла на своє весілля старша дочка Кетрін, коли виходила заміж за актора Кріса Претта.

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