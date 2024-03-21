Були красунями: який вигляд мали перші дві дружини Сильвестра Сталлоне

Шлюби актора із цими жінками вже в минулому, але ми пропонуємо вам подивитися на їхні архівні фото.

Зараз голлівудський актор Сильвестр Сталлоне одружений з американською моделлю Дженніфер Флавін, яка молодша за нього на 22 роки. У цьому шлюбі у пари народилися три доньки — Софія, Сістін та Скарлет. Однак до цих стосунків він уже був двічі одружений.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

У 28 років 28 грудня 1974 року актор одружився на Саші Чак — вона письменниця, режисерка, акторка та фотографка.

У них народилися двоє синів — Сейдж, який помер від хвороби серця у віці 36 років, та Серджіо, у якого в ранньому віці було діагностовано аутизм.

Сильвестр Сталлоне та Саша Чак / Фото: Getty Images

Під час шлюбу із Сильвестром Саша мало розповідала про себе та вела досить закритий спосіб життя, хоча й супроводжувала знаменитого чоловіка на різні заходи. Часто Сашу можна було побачити у розкішних брендових сукнях.

Сильвестр Сталлоне та Саша Чак / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне та Саша Чак / Фото: Getty Images

Пара прожила у шлюбі 11 років і розлучилася 14 лютого 1985 року. Що стало причиною розлучення, вони не повідомляли, проте одразу після офіційного розірвання шлюбу Сталлоне почав стосунки з Брігіттою Нільсен — данською акторкою, фотомоделлю та співачкою.

Брігітта Нільсен / Фото: Getty Images

Вони одружилися 15 грудня 1985 року у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Їхній шлюб тривав лише два роки. Шлюб пари та розлучення дуже активно обговорювалися, оскільки вони разом знялися у фільмі "Роккі IV".

Сильвестр Сталлоне і Брігітта Нільсен / Фото: Getty Images

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