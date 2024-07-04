Були неймовірно щасливі: Девід та Вікторія Бекхеми на вечірці перед своїм весіллям

Девід та Вікторія Бекхеми одружилися 4 липня 1999 року. Відтоді минуло вже 25 років і вони досі разом та святкують річницю. Шлюб цієї знаменитої пари вважається одним із найміцніших і найщасливіших серед знаменитостей.

1999 був для закоханих щасливий, адже навесні у них народився син Бруклін, а влітку вони одружилися, зігравши розкішне весілля.

Між підготовкою до свята Бекхеми відвідували заходи та займалися роботою.

За кілька тижнів до весілля їх разом заскочили фотографи на вечірці в магазині Versace, що відбулася на Нью-Бонд-стріт 11 червня 1999 року в Лондоні.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

Пара була неймовірно щасливою, багато усміхалася, обіймалася. Також вони одягли на захід парні вбрання – шкіряні куртки, штани та черевики чорного кольору. Вигляд вони мали дуже ефектний.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Getty Images

З нагоди 25-ї річниці Бекхеми опублікували у соцмережах розкішні фотографії, на яких позували у своїх весільних луках — пурпуровій сукні та костюмі. Ці знімки захоплюють, адже складається враження, що час не має влади над ними.

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