Були щасливі й у простих вбраннях: який вигляд мали Стінг і його дружина в день реєстрації шлюбу

Протягом 8 років британський співак Стінг був одружений з акторкою Френсіс Томелті, проте шлюб закінчився після того, як було викрито, що він зрадив дружину з її подругою і сусідкою Труді Стайлер.

Перш ніж одружитися, Стінг і Труді прожили разом близько десяти років. За цей час вони встигли народити трьох спільних дітей. Узаконили стосунки Стінг і Труді 20 серпня 1992 року – вони розписалися в будівлі муніципалітету Кемдена в Лондоні.

Це був перший для Труді шлюб. На реєстрацію вона одягла чорну сукню без рукавів, яка мала білий комір. Образ наречена доповнила прозорими рукавичками, об'ємною зачіскою, яскравим макіяжем і золотими сережками з перлинами.

Стінг і Труді Стайлер / Фото: Associated Press

Через два дні після цього у них відбулося розкішне весілля для друзів і близьких. А за кілька років у них народилася ще одна дитина – четверта спільна. Також Стінг має двох дітей від першого шлюбу.

Стінг і Труді разом і донині, але рідко бувають на публіці. Однак кожен їхній вихід привертає увагу, адже подружжя дуже ніжне одне з одним і завжди позує, обнімаючись або тримаючись за руки.

Стінг і Труді Стайлер / Фото: Associated Press

Стінг і Труді Стайлер / Фото: Associated Press

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