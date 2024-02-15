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Були щасливими та закоханими: зірка "Локі" Том Гіддлстон вийшов у світ з нареченою

Були щасливими та закоханими: зірка "Локі" Том Гіддлстон вийшов у світ з нареченою

Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Getty Images

Зірки відвідали світський захід у Лондоні.

Актор Том Гіддлстон — зірка фільмів та серіалів студії Marvel, в яких виконав роль бога Локі, — відвідав звану вечерю Британського інституту кіно (BFI). Цьогорічний захід, який проводився в самому центрі Лондона, був присвячений кінорежисеру Крістоферу Нолану.

На заході Том з'явився в компанії своєї коханої — акторки Заві Ештон. Пара позувала тримавшись за руки.

Том одягнув темно-синій костюм, світло-блакитну сорочку та цікаву текстуровану краватку. Виділялося у луку взуття, адже на акторові були коричневі туфлі із пряжками. А ось Заві віддала перевагу ніжно-рожевій приталеній сукні з накладними бантами на плечах. У верхній частині сукня була прикрашена сірим камінням. Поєднала вбрання акторка з чорними босоніжками та легким макіяжем.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Getty Images
Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Getty Images

Нещодавно пара разом також сяяла на вечірці BAFTA Tea Party. Том тоді був у світлому костюмі, а Заві у романтичній червоній сукні з трояндами. Закохані трималися за руки усміхалися фотографам.

Том Гіддлстон та Заві Ештон / © Associated Press
Том Гіддлстон та Заві Ештон / Фото: Associated Press

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